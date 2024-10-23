МИД РФ призвал Сеул не поддаваться на провокации Запада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В МИД РФ на фоне сообщений об отправке военнослужащих из КНДР в Россию призвали Южную Корею не поддаваться на провокации, к которым страну подталкивает Запад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

"Непонятно, почему Южная Корея подняла такой ажиотаж <...> Российское взаимодействие с КНДР и в военной сфере, и в других сферах, во-первых, соответствует международному праву и не нарушает его. Во-вторых, не наносит никакого вреда, ущерба Южной Корее", – подчеркнула Захарова.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель созвал экстренное совещание по вопросам безопасности, на котором обсуждалась тема "перемещения войск КНДР в Россию". Южнокорейский лидер отметил, что северокорейские войска в России несут за собой "серьезную угрозу безопасности" Южной Кореи и международному сообществу.

До этого министр обороны страны Ким Ен Хен также высказывал мнение, что Северная Корея может направить своих военных, состоящих на службе в регулярных вооруженных силах, на Украину, чтобы оказать поддержку России.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные сообщения "информационной уткой", а также рекомендовал относиться к информации о якобы нахождении военнослужащих КНДР на территории России как к противоречивой.

На фоне этих слухов в СМИ появилась информация о том, что правительство Южной Кореи начало обсуждение отправки вспомогательного персонала на Украину в качестве одного из ответов на якобы появление северокорейских военнослужащих в зоне СВО.