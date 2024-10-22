Newspim: власти Южной Кореи обсуждают отправку военных специалистов на Украину

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Правительство Южной Кореи обсуждает отправку вспомогательного персонала на Украину в качестве одного из ответов на якобы появление военнослужащих КНДР в зоне СВО. Об этом сообщает издание Newspim со ссылкой на источники.

По данным СМИ, эти специалисты могли бы участвовать в допросах или помогать с переводом в случае, если северокорейские солдаты попадут в плен ВСУ, заявил источник агентства из южнокорейских спецслужб, занимающихся сбором информации о КНДР.

Источники также добавили, что эксперты из Южной Кореи, знакомые с военной тактикой и структурой КНДР, могли бы оказать содействие Украине.

В начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен заявил, что Северная Корея может направить своих военных, состоящих на службе в регулярных вооруженных силах, на Украину, чтобы оказать поддержку России.

Позже лидер Южной Кореи Юн Сок Ель созвал экстренное совещание по вопросам безопасности, на котором обсуждалась тема "перемещения войск КНДР в Россию". По словам Еля, северокорейские войска в РФ несут за собой "серьезную угрозу безопасности" Южной Кореи и международному сообществу.

В Кремле назвали противоречивой информацию о якобы нахождении военнослужащих КНДР на территории России. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что КНДР является близким соседом и партнером России, а отношения двух государств развиваются во всех областях.