МИД Южной Кореи вызвал посла РФ после сообщений об отправке военных КНДР на Украину

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Южнокорейский МИД пригласил посла России в Сеуле Георгия Зиновьева для беседы, содержание которой не уточняется. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Республике Корея.

В дипмиссии подчеркнули, что дополнительная информация касательно приглашения Зиновьева в южнокорейский МИД будет представлена позже "по мере необходимости".

При этом, по информации агентства "Ренхап", МИД Южной Кореи вызвал российского посла, чтобы выразить сожаление в связи с неподтвержденными сообщениями о планах КНДР отправить своих военных на Украину. Как утверждают журналисты, в южнокорейском правительстве при этом сейчас обсуждаются ответные меры, в том числе односторонние санкции.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель созвал экстренное совещание по вопросам безопасности, на котором обсуждалась тема "перемещения войск КНДР в Россию". Южнокорейский лидер отметил, что северокорейские войска в России несут за собой "серьезную угрозу безопасности" Южной Кореи и международному сообществу.

До этого министр обороны страны Ким Ен Хен также высказывал мнение, что Северная Корея может направить своих военных, состоящих на службе в регулярных вооруженных силах, на Украину, чтобы оказать поддержку России.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные сообщения об "информационной уткой".