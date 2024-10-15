Yonhap: КНДР подорвала участки межкорейских дорог со своей стороны границы

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КНДР подорвала определенные участки двух автомобильных дорог со своей стороны границы. Об этом со ссылкой на военных Южной Кореи сообщает агентство Yonhap.

"Северная Корея сегодня около полудня подорвала участки соединяющих Южную и Северную Корею восточной и западной автомобильных дорог к северу от военной демаркационной линии", – сообщили в Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи.

В свою очередь, в Генштабе КНДР сообщили, что с 9 октября Северная Корея проводит работы по блокированию и прерыванию всех автомобильных и железных дорог, соединяющих ее территорию с Южной Кореей. Кроме того, КНДР проводит фортификацию оборонительных сооружений на границе.

Ранее в МИД КНДР заявили, что полеты южнокорейских дронов с агитационными антиреспубликанскими листовками были зафиксированы в Пхеньяне ночью 3, 9 и 10 октября. В ведомстве назвали данные действия Южной Кореи "неприемлемой провокацией", так как БПЛА могут использоваться в качестве военного средства.

Впоследствии Генштаб КНДР приказал привести в полную боевую готовность артиллерийские соединения на границах с Южной Кореей.