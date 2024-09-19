КНДР 18 сентября провела испытания новой баллистической ракеты со сверхкрупной боеголовкой

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Главное управление ракетостроения КНДР 18 сентября провело успешные испытания новой тактической баллистической ракеты "Хвасон-11да-4,5" со сверхкрупной боеголовкой весом 4,5 тонны. Об этом со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает ТАСС.

"Суть испытательного запуска заключалась в подтверждении точности попадания ракеты со сверхкрупной боеголовкой в цель на расстоянии до 320 километров", – указано в сообщении.

Кроме того, в тот же день были проведены испытания стратегической крылатой ракеты увеличенной мощности, параметры которой не уточняются.

Северокорейское агентство сообщает, что лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях и был удовлетворен их результатами. Он заявил, что подобные испытания и повышение мощности вооружений связаны с "серьезной угрозой государственной безопасности КНДР со стороны внешних сил".

Береговая охрана Японии в ночь на 18 сентября сообщала о запуске двух ракет со стороны КНДР. Отмечается, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

До этого сообщалось, что пограничным войскам КНДР передали 250 установок баллистических ракет. Ким Чен Ын обратил внимание на значимость укрепления оборонного комплекса. Все установки выпускались на предприятиях КНДР.