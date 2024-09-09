Путин поздравил Ким Чен Ына с 76-й годовщиной образования КНДР

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Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму в связи с 76-й годовщиной образования республики, передает пресс-служба Кремля.

В тексте президент России подчеркнул, что отношения между странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы и добрососедства, находятся на высоком уровне. По его словам, это подтвердили их недавние переговоры, которые прошли в Пхеньяне.

Путин выразил уверенность, что совместными усилиями стратегическое партнерство государств продолжит укрепляться.

"Искренне желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим согражданам – мира и благополучия", – подытожил глава государства.

В июне, когда Путин прилетал в КНДР, он подписал с Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон.

