Песков заявил, что Путин в ближайшее время не планирует зарубежных поездок

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Владимир Путин пока не планирует зарубежных поездок. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, пока нет информации, когда может состояться следующая поездка президента РФ за рубеж.

За прошедшее лето Путин посетил четыре страны, включая КНДР, Вьетнам, Казахстан и Азербайджан. В сентябре он приехал в Монголию, где провел переговоры с руководством страны. Последнее возмутило некоторые страны Запада, так как Улан-Батор отказался исполнять решение Международного уголовного суда и арестовывать Путина.

