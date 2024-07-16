МИД Южной Кореи: Сеул не сможет поддерживать прежние отношения с Москвой

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Южная Корея не сможет поддерживать с Москвой прежний уровень отношений после заключения между РФ и КНДР нового договора. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу МИД Южной Кореи Чо Тхэ Еля.

Министр отметил, что Сеул продолжит принимать участие в усилиях международного сообщества по конфликту на Украине, а также будет реагировать совместно с этим сообществом на угрозы собственной безопасности.

Чо Тхэ Ель заявил, что после создания Североатлантического альянса КНДР на следующий же год "вторглась на Юг". В связи с этим военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна угрожает безопасности Сеула, добавил глава МИД.

"Суровая реальность такова, что южнокорейско-российские отношения и ранее были ограничены из-за войны на Украине, а из-за недавно заключенного Северной Кореей и Россией Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве они еще более осложнились", – утверждает дипломат.

Вместе с тем он сообщил о готовности наращивать стратегическую коммуникацию с Китаем. По словам министра, Пекин, несмотря на различия в идеологии и политической системе с Сеулом, также не заинтересован в нестабильности международного порядка, который основан на нормах ООН и ВТО.

Правительство президента Юн Сок Еля также продолжит активно противодействовать развитию ядерной и ракетной программ Северной Кореи, вовлекая в данную работу соседние страны и опираясь на принципы сдерживания и диалога.

Дальнейшая судьба отношений РФ и Южной Кореи зависит от действий Москвы, заключил Чо Тхэ Ель.

Владимир Путин посетил Северную Корею с официальным визитом 18–19 июня. По итогам переговоров президента РФ и главы КНДР Ким Чен Ына был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Документ подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон договоренности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва намерена развивать и углублять отношения с Пхеньяном во всех возможных сферах.