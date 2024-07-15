Россельхознадзор: КНДР начнет поставки яблок на российский рынок

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Россия и КНДР договорились о начале поставок яблок на российский рынок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

По информации ведомства, Северная Корея выразила заинтересованность в поставках подкарантинной продукции в РФ. В июне состоялись переговоры, на которых стороны отметили большой потенциал для расширения торгового взаимодействия в части поставок продукции.

В рамках переговоров, которые состоялись при подписании меморандума по карантину растений, корейская сторона сняла все вопросы.

Владимир Путин посетил Северную Корею с официальным визитом 18–19 июня. Всего российский президент и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провели в переговорах более 11 часов.

По их итогам был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, который предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон.