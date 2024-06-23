NYT: Путин за четыре дня поездки в КНДР и Вьетнам разозлил США

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Визит Владимира Путина в КНДР и Вьетнам "вызвал злость" у США. Об этом сообщает New York Times.

"Четыре дня в Азии. Это все, что было нужно президенту России Владимиру Путину, чтобы разозлить Вашингтон", – следует из материала издания.

В статье также добавили, что Вьетнам имеет большое значение не только для США, но и для Китая, поскольку страны соперничают за влияние над ним. Визит Путина в Азию авторы материала назвали "дерзким". Они уверены, что поездка сулит Вашингтону еще больше потенциальных угроз в азиатском регионе помимо ситуации вокруг Тайваня и обострений в Южно-Китайском море.

Посол США в Японии Рам Эмануэль, чьи слова приводятся в статье, сообщил, что Путин своей поездкой заявил США о намерении Москвы "стать организатором" государств, которые не контролируются Вашингтоном.

Путин посетил Северную Корею с официальным визитом 18–19 июня. После этого он отправился во Вьетнам, где провел переговоры с главой государства То Ламом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя поездки Путина, назвал их результативными. Он отметил, что сотрудничество с различными государствами нацелено на рост благосостояния народов, носит взаимовыгодный характер, отвечает интересам партнеров РФ.

