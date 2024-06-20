Переговоры РФ и Вьетнама продлились полтора часа

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Переговоры России и Вьетнама с участием глав государств Владимира Путина и То Лама завершились спустя около 1,5 часа, передает РИА Новости.

То Лам заявил, что переговоры прошли успешно. Глава Вьетнама ответил, что они с Путиным откровенно обменялись мнениями по многим областям сотрудничества, международным и региональным вопросам. То Лам добавил, что Вьетнам выступает за равную и неделимую архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, основанную на международном праве.

Президент Вьетнама подчеркнул, что его страна рассматривает РФ как один из приоритетов во внешней политике. Он выразил желание совместно с российским государством развивать дружеские отношения, которые формировались долгие годы руководителями РФ и Вьетнама. То Лам добавил, что Москва и Ханой договорились не вступать в союзы против друг друга.

Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам 20 июня. Чуть позже российский лидер приехал к президентскому дворцу в столице государства – Ханое.

В ходе переговоров президент РФ заявил, что укрепление стратегического партнерства между двумя государствами относится к приоритетам Москвы. Также Путин напомнил, что в эти дни отмечается 30-летие с момента подписания договора о дружественных отношениях между РФ и Вьетнамом.

