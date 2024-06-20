Путину во Вьетнаме предложили суп с морскими ушками и спринг-роллы с омаром

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Старейший ханойский отель "Метрополь" от имени президента Вьетнама То Лама составил меню в честь государственного визита Владимира Путина. Лидерам двух государств и членам их делегаций были предложены суп с морскими ушками и крабом из провинции Камау с хлебом и оливковым маслом, пишет РИА Новости.

На закуску подавался салат с красным редисом и креветками из залива Халонг, спринг-роллы с омаром, блинчики с тунцом из Фуйена и икрой форели из горного курорта Сапа, уточнили журналисты.

Среди горячих блюд гостям предложили рыбу "Ланг" из города Вьетчи в листьях лотоса с овощами и пряной зеленью, а также ребрышки ягненка на гриле из Далата с соленым соусом из Сапы. На десерт подавали мороженое из кокоса из Бенче и лонганом из Хынгйена, мороженое со вкусом молодого риса, торт "Медовик" и фрукты.

Здесь же гости могли попробовать ассортимент хлебобулочных изделий, лососевую икру, фуа-гра, сливочное масло, вьетнамские рисовые блинчики с начинкой, "бань нам" на пару, паровые клецки из тапиоки с начинкой "бань бот лок", салат из лотоса со свининой, креветками, вьетнамским кориандром, жареным арахисом и сушеным луком и суп "фо" с говядиной и острым соусом.

Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам 20 июня. В ходе переговоров президент РФ заявил, что укрепление стратегического партнерства между двумя государствами относится к приоритетам Москвы. Позже лидер России поблагодарил руководство страны за организацию визита и гостеприимство в Ханое.

