МИД РФ: договор с КНДР является предупреждением для решающих проблемы военным путем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Договор России и КНДР является предупреждением для стран, планирующих решить проблемы региона военным путем. Такое заявление сделал замглавы МИД России Андрей Руденко в интервью РИА Новости.

"Договор является своего рода предупреждением для тех стран, которые, наверное, рассчитывали бы или планируют решить проблемы полуострова и региона в целом военным путем", – сказал он.

По его словам, Москва неоднократно подчеркивала, что данный договор не направлен ни против Южной Кореи, ни против третьих стран. Руденко отметил, что главным источником напряжения в регионе являются действия США, которые постоянно наращивают свое военное присутствие для сдерживания Китая и России.

Владимир Путин посещал Северную Корею с официальным визитом с 18 по 19 июня. По итогам переговоров президента РФ и главы КНДР Ким Чен Ына, которые состоялись в Пхеньяне, был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Документ подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон договоренности.