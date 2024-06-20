Песков: подаренные Путину собаки будут жить в Москве

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Собаки редкой породы пхунсан, которых Владимир Путин получил в подарок от главы КНДР Ким Чен Ына, будут жить в Москве. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос Lifе.ru.

Также у представителя Кремля поинтересовались, дал ли глава государства клички своим новым питомцам.

"Конечно, нет, когда бы он мог успеть", – ответил Песков.

Президент России пробыл в Северной Корее с государственным визитом два дня, 18 и 19 июня.

По итогам переговоров Путина и главы республики Ким Чен Ына, которые состоялись в Пхеньяне, государства подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Документ подразумевает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон договоренности.

После завершения переговоров в широком формате глава государства подарил Ким Чен Ыну второй люксовый автомобиль Aurus, чайный сервиз и адмиральский кортик.

В свою очередь, северокорейский лидер преподнес Путину двух охотничьих собак национальной породы. В СМИ обратили внимание, что собаки пхунсан являются достаточно редкими и неизвестны почти никому за пределами Северной Кореи.