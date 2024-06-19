Тхань из курицы предложили на приеме в честь визита Путина в КНДР

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Блюда корейской кухни, включая тхань из курицы с гарниром из лечебной тыквы и треску в форме белого цветка, могли попробовать гости государственного приема от имени лидера КНДР Ким Чен Ына в честь визита в страну Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, в меню также были представлены заливная утиная печенка с трюфелями, салат из лангуста, рыбное ассорти и салат из овощей с сыром. На горячее гостям предложили тхань из курицы с инсамом и лечебной тыквой, треску тушеную, жареную баранину, отварные морепродукты и куксу с говяжьей вырезкой.

На десерт участникам приема вынесли шоколадное печенье с кремом и мороженое из голубики. В качестве напитков были подготовлены инсамовый чай и чай из аронии.

Президент РФ прибыл в Пхеньян с официальным визитом 18 июня, а утром 19 июня на площади Ким Ир Сена прошла церемония встречи глав двух стран.

Затем политики направились в государственную резиденцию Кымсусан, где состоялись переговоры с участием делегаций России и КНДР. Они длились почти полтора часа. После этого Путин и Ким Чен Ын поговорили в формате тет-а-тет. Их общение продолжалось почти два часа, хотя по плану не должно было превысить часа.

Также Путин прокатился за рулем люксового автомобиля Aurus, который он подарил Ким Чен Ыну. Северокорейский лидер находился вместе с российским президентом в машине на пассажирском кресле. Затем лидеры двух стран отправились на пешую прогулку.

