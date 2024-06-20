Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак

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Лидер КНДР Ким Чен Ын вручил Владимиру Путину двух охотничьих собак национальной породы пхунсан. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

В СМИ уточнили, что порода пхунсан является довольно редкой и почти никому неизвестна за пределами Северной Кореи.

Ранее Ким Чен Ын наградил Путина высшей госнаградой КНДР – орденом Ким Ир Сена. Данную награду вручили российскому президенту в знак выражения доверия и уважения северокорейского правительства и народа, а также за особые заслуги в развитии отношений между РФ и КНДР.

Путин с 18 по 19 июня находился в рамках официального визита в КНДР. Всего российский президент и лидер Северной Кореи провели в переговорах более 11 часов.

По их итогам был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, который предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон. После российский лидер отправился во Вьетнам.

