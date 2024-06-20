Владимир Путин прибыл во Вьетнам

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Никита Орлов

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в столицу Вьетнама Ханой, сообщается на официальном сайте Кремля.

В ходе своего двухдневного визита российский президент проведет переговоры с генсекретарем ЦК Компартии республики Нгуеном Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Нацсобрания Чах Тхань Маном.

Ранее Путин сообщал, что российская энергетическая компания "Новатэк" разрабатывает СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме. По словам президента, инициативы поспособствуют сжижению газа (СПГ) на территории Вьетнама. Путин уточнял, что сейчас обе стороны изучают и реализуют инициативу по созданию Центра ядерных наук и технологий во Вьетнаме при поддержке российской группы "Росатом".