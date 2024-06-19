19 июня, 22:44Политика
Путин рассказал о планах "Новатэк" по запуску СПГ-проектов во Вьетнаме
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
Российская энергетическая компания "Новатэк" разрабатывает СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме, заявил Владимир Путин в беседе с вьетнамским изданием "Нян зан".
По словам президента РФ, инициативы поспособствуют сжижению газа (СПГ) на территории Вьетнама. Путин уточнил, что сейчас обе стороны изучают и реализуют инициативу по созданию Центра ядерных наук и технологий во Вьетнаме при поддержке российской группы "Росатом".
Ранее сообщалось, что приглашение лидера РФ в Ханой говорит о смене позиции Вьетнама и о его поддержке России. Отмечалось, что военному руководству Вьетнама по опыту столкновений с армией США известно, что исход сухопутных конфликтов – таких, как на Украине, – определяется численностью живой силы и моральным духом сторон. Именно поэтому власти страны уверены в победе России.