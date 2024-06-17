Путин посетит КНДР и Вьетнам в июне

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Владимир Путин 18–19 июня посетит с дружественным госвизитом КНДР. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в телеграм-канале.

Отмечается, что российского президента пригласил председатель государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ын.

Также лидер РФ 19–20 июня посетит Вьетнам по приглашению генсекретаря ЦК Компартии республики Нгуен Фу Чонга. В Ханое Путин встретится с Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Нацсобрания Чах Тхань Маном.

Ранее в КНДР российского президента назвали самым близким другом корейцев. В заявлении МИД страны уточнялось, что республика всегда готова тепло принять Путина, а визит главы МИД КНДР Цой Сон Хи в РФ стал важным шагом на пути к надежному развитию отношений между государствами.

