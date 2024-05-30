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Владимир Путин пообещал, что постарается приехать в Чечню. Об этом он заявил на встрече по видеосвязи с многодетной семьей Халиковых из Чечни.

"Спасибо вам большое за приглашение", – отреагировал президент на предложение посетить Шаройский башенный комплекс в качестве частного лица.

Российский лидер напомнил, что уже давал такое обещание главе республики Рамзану Кадырову. Он подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы эта поездка состоялась.

Шаройский историко-архитектурный комплекс относится к XIII веку. В его состав входят семь восстановленных боевых башен, жилые дома и мечеть. Сооружения были полностью разрушены в ходе конфликтов на Северном Кавказе, но восстановлены к 2020-м годам.

Ранее Кадыров встретился в Москве с Путиным. Во время встречи Кадыров пригласил президента РФ посетить республику. Кадыров также доложил главе государства о социально-экономической ситуации в Чечне.

Отдельно он доложил об участии республики в спецоперации на Украине. Так, регион направил в зону СВО 43,5 тысячи бойцов, в том числе 18 тысяч добровольцев.