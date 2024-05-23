Кадыров сообщил, что пригласил Путина в Чечню

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Москве с Владимиром Путиным. Во время встречи Кадыров пригласил президента РФ посетить Чечню. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Кадыров также доложил главе государства о социально-экономической ситуации в Чечне.

"Она стабильная. Планомерно идет развитие всех ветвей экономики. Реализуем более 500 инвестпроектов, среди которых строительство двух гидроэлектростанций, нового аэропорта и железнодорожного вокзала, модернизация цементного завода", – рассказал Рамзан Кадыров.

Отдельно глава Чечни доложил об участии республики в спецоперации на Украине. Так, регион направил в зону СВО 43,5 тысячи бойцов, в том числе 18 тысяч добровольцев.

Ранее сообщалось, что председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, который занимал данный пост с 2018 года, сложил с себя полномочия из-за перехода на другую должность.

До этого пост председателя парламента Чечни покинул Магомед Даудов, который занимал данную должность девять лет. О своей отставке он заявил в ходе внеочередного заседания. С его слов, он принял это решение после совещания с Кадыровым.