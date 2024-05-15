Спикер парламента Чечни Даудов сложил с себя полномочия

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Магомед Даудов, девять лет занимавший должность председателя парламента Чечни, сложил с себя полномочия депутата и автоматически председателя парламента, передает ТАСС.

О своей отставке Даудов заявил на внеочередном заседании. По его словам, это решение он принял после совещания с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Магомед Даудов работал в парламенте Чечни с 2010 года. До назначения спикером он на протяжении трех лет руководил администрацией Кадырова.

Ранее сына главы ЧР Ахмата Кадырова назначили первым замминистра по физической культуре, спорту и молодежной политике республики. До этого Кадыров-младший возглавлял совет отделения общероссийского движения "Движение первых" Чечни. По словам Даудова, он всячески поддерживал молодежь.

