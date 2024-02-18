Сына Кадырова назначили на должность министра по делам молодежи

Фото: телеграм-канал "ЛОРД"

Ахмат Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, был назначен на должность регионального министра по делам молодежи. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

До этого 18-летний Ахмат Кадыров возглавлял совет отделения общероссийского движения "Движение первых" Чечни, а также занимал пост первого замминистра региона по физической культуре, спорту и молодежной политике.

По словам Даудова, Ахмат с начала своей деятельности вносит значительный вклад в улучшение качества работы молодежных организаций Чечни, активно участвуя в общественной жизни региона и оказывая поддержку подрастающему поколению

Кроме того, Ахмату Кадырову также вручили высшую награду Чеченской Республики – орден Кадырова.

В ноябре прошлого года сына Рамзана Кадырова Адама назначили куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Минобороны РФ.

До этого племяннику главы Чечни, его советнику-помощнику по силовому блоку Хамзату Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики.