Племяннику Кадырова присвоили звание Героя Чеченской Республики

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Племяннику главы Чечни, его советнику-помощнику по силовому блоку Хамзату Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Об этом в своем телеграм-канале заявил министр региона по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

"Награду вручил глава ЧР, Герой России, мой дорогой брат Рамзан Ахматович Кадыров", – отметил он.

Как подчеркнул Дудаев, Хамзат Кадыров является достойным соратником главы республики. Он имеет большой опыт работы в разных областях, в каждой их которых продемонстрировал себя в качестве справедливого человека и высокого специалиста, указал министр.

Ранее сообщалось, что глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил Адаму Кадырову орден за заслуги перед республикой. Также он получил орден "За заслуги перед Уммой" первой степени.

Кроме того, сына Кадырова удостоили звания Героя Чеченской Республики. Спустя время глава Татарстана Рустам Минниханов лично вручил Адаму орден "Дуслык" – вторую по значимости награду в республике.