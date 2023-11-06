Глава Карачаево-Черкесии вручил сыну Кадырова высшую государственную награду республики

Фото: телеграм-канал "Рашид Темрезов"

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил 15-летнему сыну главы Чечни Адаму Кадырову высшую государственную награду республики – орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой". Об этом Темрезов сообщил в своем телеграм-канале.

"Народы Карачаево-Черкесии и Чеченской Республики связывают крепкие узы дружбы и братства. Считаю, что мой Брат и коллега – Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович – верный сын Отечества", – написал он.

Кроме того, орден Адаму Кадырову вручил и председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил-Хаджи Бердиев. 15-летний сын главы Чечни удостоился ордена "За заслуги перед Уммой" I степени.

Темрезов подчеркнул, что в условиях глобальных вызовов очень важно сохранять единство внутри России, укреплять межрегиональные связи и отстаивать традиционные ценности.

В конце сентября Кадыров признал, что его сын Адам избил сжегшего Коран Никиту Журавеля и заявил, что гордится поступком сына. Сам Журавель на первом судебном заседании извинился за свой поступок, который, по его словам, совершен, прежде всего, от незнания всей важности этой книги для мусульман.

Через некоторое время Кадыров вновь опубликовал видео со своим сыном, избивающим Журавеля, и сопроводил его подписью "Признанный къонах (мужчина) чеченского народа! Герой всех мусульман".

Впоследствии Адам удостоился звания Героя Чеченской Республики. Спустя некоторое время глава Татарстана Рустам Минниханов лично вручил Адаму орден "Дуслык", который является второй по значимости наградой в республике.

