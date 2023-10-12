12 октября, 20:21Общество
Кадыров опубликовал видео встречи с задержанным за сожжением Корана Журавелем
Сам Кадыров засомневался в его желании стать мусульманином.
"Отсутствие твердости и определенности в намерении, неуверенность, попытки уйти от прямых ответов выдали в нем настоящего шайтана, мерзкого осквернителя, который сжег Коран не из-за невежества или незнания, а осознанно, желая оскорбить мусульман, стравить конфессии в России", – написал глава Чечни в своем телеграм-канале.
Кадыров назвал Журавеля диверсантом и провокатором, который действовал в стиле европейских спецслужб. Чеченский лидер считает, что молодого человека на Западе захотят представить как поборника демократии и свободы слова.
Среди россиян вызвал резонанс инцидент с избиением сыном главы республики Адамом Кадыровым 19-летнего Журавеля. О случившемся сообщил чеченский омбудсмен Мансур Солтаев. Уже 25 сентября сам Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлен момент избиения Журавеля.
Кадыров-старший назвал поступок сына правильным, подчеркнув, что посягательства на священные писания должны наказываться самым суровым образом.
После этого 15-летний Адам удостоился звания Героя Чеченской Республики. Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что мальчик смог выучить наизусть Коран, а также достиг особых успехов в спорте.
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