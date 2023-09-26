Собчак рассказала о звонке Кадырова после публикаций об инциденте с его сыном

Фото: телеграм-канал "Ксения Собчак"

Ксения Собчак в своем телеграм-канале рассказала, что ей звонил глава Чечни Рамзан Кадыров после публикаций об инциденте с его сыном Адамом. Их разговор шел по видеосвязи и продлился порядка 40 минут.

"Итак, 40 минут по видеосвязи с Кадыровым это интересный опыт. <...> Живой, здоровый, не нейросеть, очень энергично ел орешки кешью", – написала журналистка.

Она рассказала, что в ходе беседы глава Чечни похвалил и назвал настоящим мужчиной своего сына, избившего Никиту Журавеля, арестованного за сожжение Корана. При этом он отметил, что если суд так решит, то за свой поступок Адам понесет наказание.

В мае этого года в Волгограде задержали 19-летнего Никиту Журавеля за акцию с сожжением Корана на фоне Соборной мечети. По данным СК РФ, молодой человек сделал это по заданию украинских спецслужб. В конце того же месяца его доставили в СИЗО в Грозном.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал инцидент с сожжением Корана вопиющим. В августе чеченский омбудсмен Мансур Солтаев сообщил, что Журавеля в СИЗО якобы избил сын главы республики Адам.

Накануне Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлен момент избиения Журавеля. Глава Чечни назвал поступок сына правильным и отметил, что посягательства на священные писания должны наказываться самым суровым образом.

