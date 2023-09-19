Песков не стал комментировать состояние здоровья Кадырова

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о состоянии здоровья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. По его словам, ему "нечего добавить".

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что давать сообщения о состоянии здоровья кого-либо не является функцией администрации президента.

В понедельник, 18 сентября, Песков заявил, что Кремль не обладает сведениями о возможной болезни Кадырова. Помимо этого, он не подтвердил информацию, что лидер Чечни прилетал 17 сентября в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным.

До этого в ряде телеграм-каналов были опубликованы неподтвержденные сведения о том, что Кадыров якобы умер ночью в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ из-за тяжелой болезни.

После этого Кадыров выложил у себя в телеграм-канале видео с прогулки и предложил тем, кто не может отличить правду от фейка в Сети, прогуляться на свежем воздухе.

До этого глава Чечни признался, что дважды обязан жизнью Путину, поэтому он готов выполнить любое его требование, даже если из-за этого нужно умереть. По его словам, он является пехотинцем главы российского государства и не принадлежит сам себе.

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