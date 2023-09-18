Песков прокомментировал слухи о болезни Кадырова

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Кремль не обладает сведениями о возможной болезни главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы не располагаем какой-то информацией. В любом случае администрация президента вряд ли может давать информацию о состоянии его здоровья", – отметил он.

Также пресс-секретарь президента РФ отреагировал на информацию о том, что глава Чечни якобы прилетал 17 сентября в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным.

"Никаких встреч с Путиным не было", – добавил официальный представитель Кремля.

До этого в разных телеграм-каналах публиковались неподтвержденные сведения о том, что Кадыров якобы умер ночью в Центральной клинической больнице управления делами президента РФ из-за тяжелой болезни. В связи с этим глава Чечни 17 сентября выложил у себя в телеграм-канале видео с прогулки и предложил тем, кто не может отличить правду от фейка в Сети, прогуляться на свежем воздухе.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что уже дважды обязан жизнью Владимиру Путину, поэтому он готов выполнить любое его требование, даже если из-за этого нужно умереть.

Как он рассказал, его рассмешила информация в зарубежных изданиях "обиженных на Россию недоделанных политологов", которые писали, что Кадыров скоро погибнет. В конце Кадыров добавил, что к таким информационным вбросам, которые "так дешево призваны посеять рознь внутри нашей страны", он относится с пренебрежением.