14 июля, 23:45Политика
Кадыров заявил, что в будущем будет снова выдвигаться на пост главы Чечни
Фото: kremlin.ru
Рамзан Кадыров намерен в будущем снова принять участие в выборах на пост главы Чечни. Об этом действующий руководитель региона заявил на расширенном совещании в правительстве Чечни, видео с которого он опубликовал в своем телеграм-канале.
"Распространяют слухи, что меня убирают. <...> На мое место никого не ищут. <...> Когда срок истечет, с позволения Аллаха снова пойду на выборы, и, если народ изберет, буду продолжать работать", – сказал Кадыров.
По его словам, слухи о его отставке направлены на дистабилизацию региона посредствам подрыва авторитета власти. Он призвал жителей Чечни не верить в такие сообщения.
Известно, что ранее Рамзан Кадыров уходил в ежегодный оплачиваемый отпуск, который начался 3 июля. Во время его отсутствия обязанности главы Чечни исполнял председатель правительства региона Муслим Хучиев.
Читайте также