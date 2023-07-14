Кадыров заявил, что в будущем будет снова выдвигаться на пост главы Чечни

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Рамзан Кадыров намерен в будущем снова принять участие в выборах на пост главы Чечни. Об этом действующий руководитель региона заявил на расширенном совещании в правительстве Чечни, видео с которого он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Распространяют слухи, что меня убирают. <...> На мое место никого не ищут. <...> Когда срок истечет, с позволения Аллаха снова пойду на выборы, и, если народ изберет, буду продолжать работать", – сказал Кадыров.

По его словам, слухи о его отставке направлены на дистабилизацию региона посредствам подрыва авторитета власти. Он призвал жителей Чечни не верить в такие сообщения.

Известно, что ранее Рамзан Кадыров уходил в ежегодный оплачиваемый отпуск, который начался 3 июля. Во время его отсутствия обязанности главы Чечни исполнял председатель правительства региона Муслим Хучиев.

