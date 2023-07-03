Кадыров в прямом эфире опроверг слухи о своей болезни и исчезновении депутата Делимханова

Фото: телеграм-канал "Адам Делимханов"

Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией) вместе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым и опроверг слухи о своей болезни и исчезновении Делимханова. Соответствующий видеоролик Делимханов опубликовал в своем телеграм-канале.

Политики на видео устроили чаепитие.

"Собака лает, караван идет. Собаки лают, нужно здесь говорить... Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем. Интересная жизнь, жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить", – отметил Кадыров.

Ранее в соцсетях стала распространяться информация о том, что Делимханов якобы исчез, а глава Чечни тяжело заболел.

При этом в начале лета в Сети также распространялись фейки о смерти депутата. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с восприняли с тревогой сообщения о Делимханове.

14 июня депутат сам вышел на связь сообщил, что с ним все хорошо. Делимханов заявил о лживости "укронацистской пропаганды" и отметил, что та не считается со своей аудиторией и распространяет фейки.