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Глава Чечни Рамзан Кадыров ушел в отпуск, следует из документов на сайте главы и правительства республики.

Его обязанности будет исполнять председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 3 июля 2023 года. Исполнение обязанностей главы Чеченской Республики на период моего отпуска возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики", – следует из текста постановления.

Ранее Кадыров вышел в прямой эфир в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией) вместе с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым. Глава республики опроверг слухи о своей болезни и исчезновении парламентария.