Кадыров потребовал от США снять санкции с его матери

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от Соединенных Штатов снять санкции против его матери Аймани Кадыровой. Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что его мать занимается только благотворительной деятельностью, в связи с чем ограничительные меры США можно расценить только как намеренное и циничное пренебрежение всеми этичными нормами.

Глава Чечни пообещал, что не оставит без внимания включение его матери в санкционный список Вашингтона. В частности, он заявил, что американские дипломаты лишатся возможности ездить на территории РФ и европейских стран.

Ранее сообщалось, что американская сторона внесла российскую компанию "Интеллект", расположенную в Москве, а также гражданина РФ Сергея Козлова в санкционный перечень, который касается КНДР.

До этого СМИ сообщали о том, что сооснователь компании "Яндекс" Аркадий Волож попросил власти Евросоюза убрать его из санкционных перечней.