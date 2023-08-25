Володин отметил масштаб экономики РФ в условиях западных санкций

Фото: Марат Абулхатин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

По результатам 2022 года Россия заняла пятое место в рейтинге ведущих экономик мира. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ссылаясь на данные Всемирного банка.

Депутат обратил внимание, что порядка десяти лет назад, когда США и ЕС начали вводить против РФ незаконные санкции, она занимала в рейтинге шестое место. Спустя десять лет, несмотря на более 17,5 тысячи ограничений, Россия поднялась на одну строчку.

"Санкции бумерангом ударили по их инициаторам. США утратили экономическое лидерство, но еще больше пострадали европейские государства", – заявил Володин.

Он обратил внимание, что Германия, ранее занимавшая пятое место, сместилась на шестое, а Украина опустилась с 38 на 50 место. При этом Россию ограничения сделали только сильнее.

Парламентарий, обратившись к словам Владимира Путина, который заявлял о необходимости проактивной экономики в РФ, отметил, что для построения такой модели в стране требуются постоянная поддержка отечественных производителей, укрепление технологического суверенитета, а также создание новых индустриальных мощностей.

Для этого, продолжил Володин, необходимо выстроить диалог с представителями делового сообщества. В октябре ГД планирует провести большие слушания по вопросам малого и среднего предпринимательства.

Ранее устойчивость темпов роста российской экономики отметил Путин. Во втором квартале 2023 года ВВП РФ вырос на 4,9% в сравнении с тем же периодом 2022 года. Президент отметил, что экономический рост наметился с третьего квартала 2023 года.



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