Минфин не планирует поднимать ставку по льготной ипотеке на первичное жилье

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Минфин РФ не будет повышать ставки по льготным ипотечным программам после внепланового повышения ключевой ставки 15 августа. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает газета "Известия".

Газета отмечает, что сохранение условий льготных программ приводит к увеличению трат из бюджета, так как государство компенсирует недополученный доход банкам.

"При ключевой в 12% власти сумеют найти ресурсы для субсидирования льготных ипотечных ставок. Однако если ЦБ продолжит быстрое ужесточение денежно-кредитной политики, корректировка процентов по госпрограммам в сторону повышения станет весьма вероятной", – заявил аналитик финансовой группы "Финам" Игорь Додонов.

Согласно данным Минфина, в 2022 году российские власти потратили на программу льготной ипотеки 132,3 миллиарда рублей. В этом году на программы льготной ипотеки заложили 260 миллиардов рублей, при этом дополнительные траты не учитывались в плане.

Аналитики оценивают, что субсидирование программ после повышения ставки будет стоить бюджету около 70 миллиардов рублей.

15 августа на фоне продолжающегося ослабления российской валюты Центробанк РФ принял решение о повышении ключевой ставки с 8,5 до 12% годовых. При этом регулятор не исключил дальнейшего повышения показателя в случае появления рисков отклонения инфляции от целевых 4% в 2024 году.



Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%