ЦБ РФ отменил ограничение полной стоимости потребкредитов до конца 2023 года

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Центробанк России принял решение отменить ограничение полной стоимости потребительских кредитов (ПСК) и отдельных видов займов до конца 2023 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В заявлении отмечается, что для кредитных организаций ограничение снято по всем категориям потребительских кредитов, для кредитные потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов – по всем категориям потребительских займов.

"Для микрофинансовых организаций – по категориям: потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой; POS-займов", – дополняется в сообщении.

При этом по иным категориям ПСК микрофинансовых организаций и ломбардов ограничения будут сохранены.

Помимо прочего, Центробанк оставил в силе действие требования, согласно которому процентная ставка по договору потребительского кредита не должна превышать 0,8% в день.

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