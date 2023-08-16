19:57Экономика
ЦБ РФ отменил ограничение полной стоимости потребкредитов до конца 2023 года
Фото: 123RF/mistervlad
Центробанк России принял решение отменить ограничение полной стоимости потребительских кредитов (ПСК) и отдельных видов займов до конца 2023 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.
В заявлении отмечается, что для кредитных организаций ограничение снято по всем категориям потребительских кредитов, для кредитные потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов – по всем категориям потребительских займов.
"Для микрофинансовых организаций – по категориям: потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой; POS-займов", – дополняется в сообщении.
При этом по иным категориям ПСК микрофинансовых организаций и ломбардов ограничения будут сохранены.
Помимо прочего, Центробанк оставил в силе действие требования, согласно которому процентная ставка по договору потребительского кредита не должна превышать 0,8% в день.
Ранее в госдуму внесли законопроект, предполагающий полный запрет деятельность коллекторов в РФ. При этом правительство дало на инициативу отрицательный отзыв, объяснив, что в стране уже действуют законы, направленные на исключение угроз к гражданам со стороны коллекторов.
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