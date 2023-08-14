В ГД внесли законопроект о запрете деятельности коллекторов

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Законопроект о запрете деятельности коллекторов внесли в Госдуму. С соответствующей инициативой выступили члены партии ЛДПР, а именно глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, председатели комитетов по спорту и регполитике ГД Дмитрий Свищев и Алексей Диденко, сенатор Елена Афанасьева и другие депутаты фракции. Документ доступен в базе данных нижней палаты парламента.

На законопроект получено отрицательное заключение правительства. Отмечается, что действующий сейчас закон, который предлагается признать утратившим силу, "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" принимался с целью упорядочить отношения между заемщиком и кредитором, а именно исключить угрозы личного характера, шантаж, использование автодозвонов без ограничений по времени суток и частоте.

В ЛДПР заявили, что, несмотря на закон, жалобы на действия коллекторов, в частности на оказание психологического давления с их стороны, продолжают поступать. В связи с этим авторы инициативы посчитали, что необходимо запретить в РФ деятельность организаций, основной вид деятельности которых связан с возвратом просроченной задолженности. Помимо этого, предлагается запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.

Согласно документу, изменения вносятся в статью 5 закона "О потребительском кредите (займе)".

Владимир Путин в июле подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за незаконную деятельность коллекторов. Согласно ему, за угрозы насилия, повреждения имущества, распространения ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника или его близких, предусматривается штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере дохода осужденного за период от года до 3 лет.

Российским прокурорам также поручили усилить надзор за судебными приставами на фоне роста нарушений со стороны коллекторов. За 2022 год количество жалоб граждан на неправомерные действия коллекторов превысило 40 тысяч.

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