Прокуроры в России усилят надзор за приставами из-за жалоб на коллекторов

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Российским прокурорам поручили усилить надзор за судебными приставами на фоне роста нарушений со стороны коллекторов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

За 2022 год количество жалоб граждан на неправомерные действия коллекторов увеличилось по сравнению с 2021 годом на 20%, превысив 40 тысяч.

В связи с этим прокуроры должны контролировать приставов, которые в свою очередь следят за коллекторами.

Ранее сообщалось, что деятельность коллекторских агентств могут запретить в России, законопроект об этом направлен на заключение в правительство РФ. Согласно закону, под запрет подпадет также продажа банками долгов своих клиентов третьим лицам.

В пояснительной записке к документу указывается, что, несмотря на принятие в 2016 году закона, который запрещает шантаж и личные угрозы, депутаты продолжают получать массовые жалобы граждан на коллекторов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за незаконную деятельность коллекторов. Согласно ему, за угрозы насилия, повреждения имущества, распространения ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника или его близких, предусматривается штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере дохода осужденного за период от года до 3 лет.

Кроме того, в качестве наказания могут быть назначены принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет без права занимать ряд должностей и заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет, указано в документе.



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