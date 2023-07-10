Путин утвердил уголовную ответственность сроком до 10 лет за деятельность коллекторов

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Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за незаконную деятельность коллекторов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Отмечается, что закон дополнит Уголовный кодекс РФ статьей, которая устанавливает ответственность за незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц.

В частности, за угрозы насилия, повреждения имущества, распространения ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника или его близких, предусматривается штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере дохода осужденного за период от года до 3 лет.

Кроме того, в качестве наказания могут быть назначены принудительные работы или лишение свободы на срок до 5 лет без права занимать ряд должностей и заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору либо с применением насилия, которое не представляло угрозу жизни потерпевшего, а также при повреждении имущества законом предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с возможным штрафом в размере от 500 тысяч до миллиона рублей или в размере дохода осужденного за период от 2 до 4 лет.

При этом если преступление было организовано группой лиц либо с применением опасного для жизни насилия или порчи имущества в особо крупном размере, наказание назначается на срок от 5 до 10 лет с возможным штрафом в размере от миллиона до 5 миллионов рублей или в размере дохода осужденного за период от 3 до 5 лет.

Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.

Ранее Совет Федерации принял закон об уголовной ответственности за незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности. По мнению авторов закона, на практике привлечение коллекторов по данным статьям вызывает затруднения.

До этого законопроект приняла в третьем чтении Госдума.

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