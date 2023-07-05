СФ одобрил закон об уголовном наказании за незаконные действия коллекторов

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Совет Федерации поддержал закон об уголовной ответственности за незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что документ вносит поправки в Уголовный кодекс РФ. Согласно им, уголовная ответственность предусматривается, если действия коллектора сопряжены с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, угрозой данных действий, распространением заведомо ложной информации, порочащей честь и достоинство физического лица – должника.

В таких случаях штраф составит от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 5 лет, указано в документе.

Добавляется, что наказание вводится и для группы лиц, которая по предварительному сговору совершит подобные действия также с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, с уничтожением или повреждением имущества, совершит деяние в крупном размере. В данном случае предусматривается

лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Согласно одобренному закону, при работе коллекторов в составе организованной группы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, лишение свободы может составить от 5 до 10 лет со штрафом в размере от 1 до 5 миллионов рублей.

В настоящий момент привлечение лиц, которые используют незаконные способы осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, к уголовной ответственности возможно по таким статьям УК РФ, как 119 ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"), 128.1 ("Клевета"), 137 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни"), 139 ("Нарушение неприкосновенности жилища"), 163 ("Вымогательство"), 167 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"), 330 ("Самоуправство").

Авторы одобренного закона отмечали, что на практике привлечение коллекторов по данным статьям вызывает затруднения. Сам закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о лишении свободы на срок до 10 лет за применение коллекторами насилия или угрозы его применения. Группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесла документ в палату 29 июня прошлого года.

В феврале председатель ГД Вячеслав Володин провел в своем телеграм-канале опрос, в котором спросил у пользователей, поддерживают ли они введение наказания в виде лишения свободы до 10 лет за насилие или угрозы его применения со стороны коллекторов. Большинство пользователей поддержали инициативу.

Госдума ввела тюремный срок до 10 лет для коллекторов за угрозы