Госдума ввела тюремный срок до 10 лет для коллекторов за угрозы

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о лишении свободы на срок до 10 лет за применение коллекторами насилия или угрозы его применения. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым внесли документ в палату 29 июня прошлого года. В первом чтении законопроект был принят 10 ноября, второе чтение прошло 20 июня.

Так, в УК РФ появится новая статья, которая предусматривает ответственность за незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. Теперь если лицо, действующее от имени организации-кредитора или в ее интересах, совершит действия, направленные на возврат просроченной задолженности физлиц и сопряженных с угрозой применения насилия либо уничтожения, повреждения имущества, с угрозой распространения либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его близких, то его ждет штраф.

Это будет сумма от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. Также преступнику могут назначить принудительные работы на срок до пяти лет, лишить на тот же срок свободы без права заниматься определенной деятельностью и занимать определенные должности на срок до трех лет.

Если подобные действия совершит группа лиц по предварительному сговору либо с применением насилия, не являющимся опасным для жизни или здоровья, либо с уничтожением или повреждением имущества, либо в крупном размере, то закон предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового. Также злоумышленников могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если же группа применит насилие, которое опасно для жизни и здоровья, или в особо крупном размере, то участников могут лишить свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере от 1 миллиона рублей до 5 миллионов рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового. Помимо этого, законом предусматривается возможность лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В феврале председатель ГД Вячеслав Володин запустил в своем телеграм-канале опрос, в котором спросил у пользователей, поддерживают ли они введение наказания в виде лишения свободы до 10 лет за насилие или угрозы его применения со стороны коллекторов. Тогда большинство пользователей поддержали инициативу.

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