Володин запустил опрос о наказании до 10 лет тюрьмы за насилие со стороны коллекторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил опрос, в котором спросил у пользователей, поддерживают ли они введение наказания в виде лишения свободы до 10 лет за насилие или угрозы его применения со стороны коллекторов. Свой голос можно оставить в телеграм-канале депутата.

Инициативу парламентарии рассмотрят во втором чтении. Володин предложил выбрать один из трех вариантов ответа: "да", "нет" или "все равно".

На 09:20 по московскому времени порядка 96% пользователей поддержали инициативу. Еще 1% выразил несогласие, остальные 3% выбрали вариант ответа "все равно". В общей сложности в опросе приняли участие свыше 38 тысяч человек.

Законопроект подразумевает дополнение УК РФ новой статьей, которая предусматривает ответственность за незаконную коллекторскую деятельность.

В ноябре прошлого года думские депутаты одобрили инициативу в первом чтении.

Так, если представитель кредиторов применил насилие или угрожал его совершить, будет предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей. Если подобное преступление сделает группа лиц, то наказание составит до 10 лет лишения свободы.

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