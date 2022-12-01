Аналитик оценил идею создания сервиса для борьбы с действиями коллекторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Финансовый омбудсмен Ассоциации антиколлекторов России Андрей Власов прокомментировал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова разработать цифровой сервис для борьбы с незаконными действиями коллекторов. Об этом сообщает RT.

Власов выразил мнение, что нет необходимости легализовывать, оцифровывать и систематизировать коллекторов. По его словам, отношения между заемщиком и кредитором прописаны в Гражданском кодексе.

"Есть Уголовный кодекс, если человеку поступают угрозы. Там и нужно подбирать статью", – заявил Власов.

Ранее Милонов направил на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева обращение с предложением создать цифровой сервис на базе портала госуслуг, который позволит пользователям решать проблемы, связанные с незаконными действиями коллекторов.

В своем обращении парламентарий подчеркнул, что множество россиян "ежедневно ведут борьбу" с различными коллекторскими организациями, которые пренебрегают законом. По его словам, в большинстве случаев граждане не знают куда и кому можно направить жалобу.

До этого ГД одобрила проект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконную деятельность коллекторов. За это могут назначить штраф 300–500 тысяч рублей, а также принудительные работы сроком до 5 лет.



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