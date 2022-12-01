В ГД предложили создать цифровой сервис для борьбы с коллекторами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева обращение с предложением создать цифровой сервис на базе портала госуслуг, который позволит пользователям решать проблемы, связанные с незаконными действиями коллекторов. Об этом сообщает RT.

В своем обращении Милонов подчеркнул, что множество россиян "ежедневно ведут борьбу" с различными коллекторскими организациями, которые пренебрегают законом. При этом многие оказываются случайными жертвами коллекторов – это однофамильцы должников, близкие и дальние родственники, сослуживцы, отметил парламентарий.

По его словам, в большинстве случаев граждане не знают куда и кому можно направить жалобу на неправомерные действия коллекторов и подобных организаций.

Милонов предложил создать сервис на портале госуслуг, в котором пользователи смогут в режиме одного окна решать проблемы, связанные с оформлением квалифицированной жалобы на адрес надзорных ведомств на действия коллекторов и других подобных организаций.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о введении запрета на передачу долгов представителей старшего поколения перед кредитными организациями коллекторам.

Авторами инициативы выступила группа депутатов и сенаторов. По их словам, на данный момент подобного запрета в действующем законодательстве нет.

До этого ГД одобрила проект, который предусматривает уголовную ответственность за незаконную деятельность коллекторов. За это могут назначить штраф 300–500 тысяч рублей, а также принудительные работы сроком до 5 лет.



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