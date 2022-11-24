В ГД внесли законопроект о запрете передавать коллекторам данные о пенсионерах

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Некоторые депутаты и сенаторы организовали инициативу, подразумевающую установку запрета на передачу долгов представителей старшего поколения перед кредитными организациями коллекторам. Об этом сообщает RT.

Авторами документа стали депутаты Леонид Слуцкий, Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Дмитрий Свищев, Аркадий Свистунов, Борис Пайкин, Сергей Леонов, Станислав Наумов, Владимир Кошелев, Юрий Напсо, Андрей Свинцов, а также сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева и Вадим Деньгин.

"Банки легко и с удовольствием выдают пенсионерам небольшие суммы кредитов, поскольку у этой категории людей есть постоянный и стабильный доход. Однако затем пенсионеры, взявшие такой кредит, становятся вечными должниками", – проинформировали авторы документа.

По их словам, на данный момент подобного запрета в действующем законодательстве нет. После его утверждения кредитор не сможет передавать какую-либо информацию о пенсионере коллекторам.

До этого ГД одобрила проект, который предусматривает уголовную ответственность за незаконную деятельность коллекторов. За это могут назначить штраф 300–500 тысяч рублей, а также принудительные работы сроком до 5 лет.

Законопроект об уголовной ответственности для коллекторов прошел первое чтение в ГД

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