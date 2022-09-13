Эксперт рассказала, как наследники могут противостоять кредиторам

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Чтобы обезопасить наследника от конфликтов с кредиторами, человеку необходимо заранее дать доступ к деловой информации близким и доверенным лицам. Об этом заявила партнер юридической фирмы ProLegals Елена Кравцова в разговоре с "Коммерсантом".
Эксперт уточнила, что юридическое лицо также может составить "цифровое завещание", где будут собраны инструкции на случай несчастья.
"Если есть риск корпоративного конфликта – создайте регулярно обновляемую копию документов, рабочей почты и баз данных, которая доступна только вам и не может быть удалена или заблокирована IT-подразделением компании", – посоветовала Кравцова.
Она также рекомендовала заранее нанять семейного юриста, который сможет взять на себя ответственность в решении корпоративных конфликтов без участия владельца.
Участникам конфликта специалист посоветовала быть процессуально активными: предъявлять доказательства, возражать и не иметь пассивной позиции. Кроме того, Кравцова порекомендовала наследникам выплачивать юристам гонорар только после удачного решения конфликтов.
Ранее юрист Елена Кудерко рассказала, что делать, если долг ошибочно передали коллекторам. Так, если фактически долг отсутствует или выплачен, необходимо сразу обратиться к коллекторам с ответом на данное уведомление.
В сообщении важно указать, по какой причине долга нет, и приложить подтверждающие документы, например квитанции об оплате или о предоставлении кредитных каникул.
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