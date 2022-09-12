Эксперт оценил идею запретить выдачу кредитов без присутствия заемщика

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Люди должны иметь возможность самостоятельно решать, нужен ли им запрет на получение кредитов без присутствия, а также эти ограничения настраивать. Об этом Москве 24 сказал кандидат экономических наук Лазарь Бадалов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить выдавать кредиты без личного присутствия заемщика в финансовой организации. Соответствующее письмо он направил главе Минфина РФ Антону Силуанову. По словам парламентария, получить кредит сейчас очень просто, чем зачастую и пользуются мошенники. Инициатива повысит финансовую грамотность населения и наведет порядок на рынке займов, считает Милонов.



Лазарь Бадалов кандидат экономических наук Мера действительно нужная. Практика показала, что проблемы у людей возникают не только с мошенниками. Часто бывают спорные ситуации, когда один член семьи воспользовался данными другого и взял кредит или займ.

"Основная проблема возникает в сфере получения разного рода микрозаймов. Там все оформляется очень быстро, минимум документов, минимум подтверждений. Достаточно знать пароли от электронных данных, чтобы получить пусть даже небольшую сумму без ведома другого человека", – рассказал эксперт.

В то же время речь можно вести не о полном запрете, а об определенных ограничениях. К примеру, без личного присутствия в финансовой организации разрешить получать предварительное одобрение кредита, предложил Бадалов. За деньгами же клиенту в таком случае придется явиться туда самому.

В этом вопросе важно найти баланс между удобством онлайн-банкинга и безопасностью, убежден эксперт. "На госуслугах есть возможность поставить запрет на выдачу микрозаймов. Чтобы не навредить рынку, можно пойти по пути, когда каждый пользователь онлайн-банкинга имеет право поставить разного рода запреты на получение кредитов и займов онлайн", – обратил внимание Бадалов.





Лазарь Бадалов кандидат экономических наук Если клиент хочет удобство, он идет на определенные риски. Если безопасность, тогда ставит запреты и подписывается только лишь на очное присутствие в кредитной организации. Нужно предусмотреть фильтрацию возможностей получать деньги в долг.

Ранее адвокат Мария Ярмуш также отметила, что заемщик обязательно должен быть на подписании договора о выдаче кредита или займа. Получение денег онлайн по копии паспорта необходимо запретить, считает эксперт.