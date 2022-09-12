Эксперт оценил идею запретить выдачу кредитов без присутствия заемщика

Фото: depositphotos/depostock
Люди должны иметь возможность самостоятельно решать, нужен ли им запрет на получение кредитов без присутствия, а также эти ограничения настраивать. Об этом Москве 24 сказал кандидат экономических наук Лазарь Бадалов.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить выдавать кредиты без личного присутствия заемщика в финансовой организации. Соответствующее письмо он направил главе Минфина РФ Антону Силуанову. По словам парламентария, получить кредит сейчас очень просто, чем зачастую и пользуются мошенники. Инициатива повысит финансовую грамотность населения и наведет порядок на рынке займов, считает Милонов.
"Основная проблема возникает в сфере получения разного рода микрозаймов. Там все оформляется очень быстро, минимум документов, минимум подтверждений. Достаточно знать пароли от электронных данных, чтобы получить пусть даже небольшую сумму без ведома другого человека", – рассказал эксперт.
В то же время речь можно вести не о полном запрете, а об определенных ограничениях. К примеру, без личного присутствия в финансовой организации разрешить получать предварительное одобрение кредита, предложил Бадалов. За деньгами же клиенту в таком случае придется явиться туда самому.
В этом вопросе важно найти баланс между удобством онлайн-банкинга и безопасностью, убежден эксперт. "На госуслугах есть возможность поставить запрет на выдачу микрозаймов. Чтобы не навредить рынку, можно пойти по пути, когда каждый пользователь онлайн-банкинга имеет право поставить разного рода запреты на получение кредитов и займов онлайн", – обратил внимание Бадалов.
Ранее адвокат Мария Ярмуш также отметила, что заемщик обязательно должен быть на подписании договора о выдаче кредита или займа. Получение денег онлайн по копии паспорта необходимо запретить, считает эксперт.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: