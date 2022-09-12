В ГД предложили запретить выдачу кредитов без личного присутствия заемщика

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Депутат Госдумы Виталий Милонов направил письмо на имя главы Минфина РФ Антона Силуанова с предложением о введении запрета выдавать займы и кредиты россиянам без личного присутствия гражданина в финансовой организации при условии отсутствия юридически оформленной доверенности. Об этом сообщает RT.

Милонов отметил простоту получения кредитов. Так, по его словам, иногда такая процедура занимает меньше времени, чем запись к врачу на прием и оплата коммунальных счетов.

Он также добавил, что телефонные злоумышленники часто прибегают к схеме дистанционного кредитования.

"В данной связи прошу Вас рассмотреть целесообразность возможности изменения существующей правовой базы, регулирующей выдачу кредитов и займов населению в части запрета (за исключением юридически оформленных доверенностей) на получение кредита без личного присутствия гражданина в финансовой организации (банке)", – подчеркнул депутат в обращении.

Принятие данной меры даст возможность повысить финансовую грамотность населения, а также "навести порядок" в процессе кредитования населения.

Ранее в Госдуме предложили ввести налоговую льготу на арендуемые студентами квартиры. Депутат ГД Василий Власов направил главе Минфина Антону Силуанову соответствующий документ. По словам Власова, инициатива поможет иногородним студентам решить проблему с поиском жилья.