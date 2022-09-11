Адвокат рассказал, как обманывают с кредитами

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Риск попасть в ловушку банковских уловок и собственной финансовой неграмотности высок, рассказал агентству "Прайм" адвокат, управляющий партнер АБ "Адвокаты: Голенев и партнеры" Вячеслава Голенева.

В качестве первой ошибки эксперт назвал подписание договора, не читая. Так, специалист призвал граждан читать перед подписанием внимательно, а еще лучше – консультироваться с адвокатом.

Также, по словам эксперта, часто берут ипотеку без расчета платежей и собственных финансовых возможностей. В этом случае, если выплатить искомое не удастся, будет потеряна не только ипотечная квартира, но и остальное имущество.

Адвокат рассказал, что иногда люди игнорируют деление кредитного договора на общую и специальную часть. Он посоветовал обращать особое внимание на пункты в договорах, касающиеся действий банка в случае просрочки по выплатам.

Помимо этого, Голенев посоветовал перед взятием кредита оформить брачный договор или другой юридический документ, чтобы потом не нервничать о том, каким может быть решение суда по части выплат кредита.

Ранее специалисты рассказали о наиболее популярных финансовых ошибках россиян. Аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев назвал ошибкой снятие денег с банковских счетов для хранения в наличном виде.

В свою очередь, основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров выразил мнение, что потерять деньги сейчас можно и пытаясь получить дополнительный доход. К примеру, часть россиян решили вложиться в недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду. По его словам, такое решение может быть ошибкой, поскольку ипотечные кредиты очень дорогие, недвижимость за два года выросла в цене почти вдвое.

