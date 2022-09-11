Эксперт рассказал, как безопасно взять кредит в микрофинансовой организации

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При оформлении договора на получение кредита в микрофинансовой организации необходимо обратиться за помощью к юристу, заявил экономист Владимир Трегубов.

"Если нужда такая пришла, следует внимательно читать договор. Лучше, если с вами будет знакомый юрист, бухгалтер, экономист, который сможет вам показать, сколько вы в итоге должны будете платить. При разумном ограничении, которое мы видим в последние годы, это умерило жадность таких МФО и снизило риски, хотя они все же существует", – сообщил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам эксперта, данный вид кредита является наиболее рискованным.

Он также напомнил, что при отсутствии возможности у заемщика выплатить необходимую сумму он может обратиться в Банк России с заявлением о своей неплатежеспособности. В таком случае Центробанк позволит гражданину отсрочить кредит во избежание негативных последствий.

Ранее глава инвестиционно-девелоперской компании "Рентавед" Руслан Сухий сообщил, что жилье в новых домах, которое предлагают купить в ипотеку под 0,1%, обычно сильно дороже аналогов на рынке, выкупить такие объекты досрочно не получится.

По словам специалиста, жилье в ипотеку по таким ставкам продается с надбавкой от 10 до 20%, а в ряде случаев цена может быть выше на 25–35%. При этом основной подвох, по словам эксперта, заключается в том, что настоящая цена объекта оказывается достаточно ниже отданной покупателем суммы.

